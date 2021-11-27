Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 03:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da şiddetli lodos: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
[Fotoğraf: AA-İHA]
Bursa'da şiddetli lodos bazı binaların çatısını uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Lodos nedeniyle devrilen bir kamyonette ise maddi hasar oluştu.
Bursa'da gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi.
Lodos sebebiyle birçok ağaç ve reklam tabelası devrildi. Kestel İlçesi'nde lodosa dayanamayan bir kamyonet yan yattı.
Çatılar uçtu
Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde bir binanın duvarı yıkıldı. Arabayatağı Mahallesi'nde uçan bir çatı otomobillerin üzerine düştü.
Sabaha kadar sürecek
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, lodosun sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi ve ardından yağmurun başlaması bekleniyor.
Mahalle sakinlerinden Mesut Yıldızay, ''Ben yan tarafta oturuyordum, büyük bir gürültü duyduk. Baktık ki ev yıkılmış. Neyse ki evde kimse bulunmuyordu'' dedi.
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