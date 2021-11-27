Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 02:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
FSM Köprüsü turuncuya büründü
[Fotoğraf: AA]
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye dikkati çekmek amacıyla turuncu renkte aydınlatıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadeleye dikkati çekmek için renklendirildi. Köprü, turuncu renkte ışıklandırıldı.
Işıklandırma sabah saatlerine kadar devam edecek.
Etiketler: Kadına Şiddet Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)
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