Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadeleye dikkati çekmek için renklendirildi. Köprü, turuncu renkte ışıklandırıldı.

Işıklandırma sabah saatlerine kadar devam edecek.