Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni boşalan kamyon park halindeki 9 araca çarptı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeyken freni boşalınca hareket eden kamyon 9 araca çarparak durabildi.
Bursa'nın Çamlıca Mahallesi Kavakdere Caddesi üzerinde bir fırına un getiren ve ismi öğrenilemeyen sürücü, kamyonunu cadde üzerine park etti.
Un indirildiği sırada freni boşalan kamyon, önce yoldaki uyarı levhasına çarptı. Daha sonra yokuş aşağı park halindeki otomobillere çarparak ilerleyen kamyon, kaldırıma çıkarak durdu.
[Fotoğraf: AA]
Araçlar çekici ile kaldırıldı
Olayda can kaybı ve yaralı olmazken, 7 otomobil, hafif ticari araç ve motosiklette hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.
Hasarlı araçlar daha sonra çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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