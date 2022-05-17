Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 21:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da otobüsün gelmemesine tepki gösteren yolcular yolu kapattı
İstanbul Kadıköy’de İETT durağında uzun süre otobüs bekleyen vatandaşlar, yolu kapattı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
İstanbul Kadıköy’deki Uzunçayır durağında bekleyen vatandaşlar, uzun süre otobüs gelmemesi üzerine yolu trafiğe kapattı.
Vatandaşlar duraktan geçen diğer İETT otobüslerinin önünü kesti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin duruma müdahale etmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.
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