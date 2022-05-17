Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartalları, Edirne hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 1 çuval içerisinde 15 kilo 640 gram esrar ele geçirdi.

Van hudut hattında, İl Jandarma Komutanlığı ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda ise 2 çuval ve 2 el çantası içerisinde 39 kilo 287 gram esrar ele geçirildi.