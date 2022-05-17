Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 20:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hudut Kartalları 55 kilo uyuşturucu ele geçirdi
[Fotoğraf: AA]
Hudut Kartalları, Edirne ve Van hudut hattında toplamda 54 kilo 927 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartalları, Edirne hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 1 çuval içerisinde 15 kilo 640 gram esrar ele geçirdi.
Van hudut hattında, İl Jandarma Komutanlığı ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda ise 2 çuval ve 2 el çantası içerisinde 39 kilo 287 gram esrar ele geçirildi.
Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Edirne hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 1 çuval içerisinde 15.640 g esrar ele geçirdi. pic.twitter.com/kB490RCpKW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2022
Etiketler: Sınır Güvenliği Uyuşturucu Edirne Van
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