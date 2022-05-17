Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. 13 şüpheli, banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "oltalama" diye bilinen yöntemle ele geçirdikleri banka ve kredi kartı bilgilerini satan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelilerin yakalanmamak için başkalarına ait banka hesaplarını kullandığı ve para transferleri esnasında açıklama kısmına yazdıkları mesajlarla haberleştiği belirlendi.
Diyarbakır merkez olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda 16 cep telefonu, 17 sim kart, 3 laptop, 2 bilgisayar, 10 harddisk, 4 hafıza kartı, 1 tablet ve 8 USB bellek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Diyarbakır Dolandırıcılık Kredi Kartı Dolandırıcılığı
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