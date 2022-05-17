Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "oltalama" diye bilinen yöntemle ele geçirdikleri banka ve kredi kartı bilgilerini satan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin yakalanmamak için başkalarına ait banka hesaplarını kullandığı ve para transferleri esnasında açıklama kısmına yazdıkları mesajlarla haberleştiği belirlendi.

Diyarbakır merkez olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 16 cep telefonu, 17 sim kart, 3 laptop, 2 bilgisayar, 10 harddisk, 4 hafıza kartı, 1 tablet ve 8 USB bellek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.