Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da can sallarındaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 65 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen üç can salındaki 65 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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