Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Tunceli’nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak imha edildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.
Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.
[Fotoğraf: AA]
Sığınaklarda 6 pil bloku, jeneratör, akü, 3 büyük tüp, 9 küçük tüp, 60 litre benzin ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, sığınakları kullanılamaz hale getirdi.
Etiketler: Terörle Mücadele Tunceli
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