Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 6 ay süren teknik takip çalışması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar sonucunda Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi ile İstanbul ve Edirne'nin Keşan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

"NarkoLina" adı verilen operasyona 150 personel ile 6 dedektör köpek katıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 40 zanlı emniyete götürüldü.