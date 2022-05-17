Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Bu esnada Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen G.S. ve Ö.S. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların FETÖ şüphelisi olduğu tespit edildi.
Etiketler: FETÖ Sınır Güvenliği
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