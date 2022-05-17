Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş
[Fotoğraf: AA]
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı dolayısıyla kentte 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.
Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"ne katılan öğrencilerle vatandaşlar, etkinlik boyunca çeşitli marşlar seslendirdi.
[Fotoğraf: AA]
Cumhuriyet ve İstiklal caddelerinden devam eden yürüyüşte katılımcılar, 1919 metrelik Türk bayrağını açtı. Yürüyüşe izci grupları, emniyet, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri de eşlik etti.
[Fotoğraf: AA]
Çevredeki vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüş yapanlara destek verdi. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Yürüyüşe Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.
Etiketler: 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk Samsun
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