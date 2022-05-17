Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"ne katılan öğrencilerle vatandaşlar, etkinlik boyunca çeşitli marşlar seslendirdi.

[Fotoğraf: AA]

Cumhuriyet ve İstiklal caddelerinden devam eden yürüyüşte katılımcılar, 1919 metrelik Türk bayrağını açtı. Yürüyüşe izci grupları, emniyet, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri de eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

Çevredeki vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüş yapanlara destek verdi. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.