Satış yapılabilen siteleri kopyalıyorlar, ismine ufak bir ekleme yaparak internette site açıyorlar. Sonra da o sahte siteye reklam vererek arama motorunda üst sıralara çıkartıyorlar. Dolandırıcılar gerçek ve sahte site arasındaki o küçük farkı anlayamayan vatandaşları tuzaklarına düşürüyor. Ancak tuzak burada bitmiyor.

“Önce ödeme sonra kargo taktiği”

Dolandırıcılar, piyasa değerinin altındaki ürünü almak için iletişime geçen vatandaşı hazırladıkları sahte siteye yönlendiriyor. Ödemenin de o site üzerinden yapılmasının her iki taraf için de güvenli olduğuna inandırıyor. Linkini kontrol etmediği için satış işlemini gerçekleştiren vatandaş, sonrasında ne o ürüne ne de dolandırıcıya ulaşabiliyor.

"Siz ödemeyi yapın hemen kargonuz çıkıyor” mesajı atıyorlar. Bu da aslında işi aceleye getirip bir an önce parayı alma taktiği. Müşteri ürünün parasını ödeyince ortadan kayboluyorlar.

“Sadece para değil kişisel bilgileri de çalıyorlar”

Avukat Bilal Yavuz, vatandaşların girdikleri sitelerin linkini kontrol etmelerinin mühim olduğunu söylüyor:

“Niye çok mühim? Sadece paralarını kaptırmaları mevzu bahis değil. Burada ayrıca mesela girdikleri sahte sitede bir indirme linkine tıkladıkları zaman, dolandırıcıların kendilerinin önüne çıkarttıkları indirme linkini tıkladıkları zaman telefonlarına indirecekleri virüslü bir yazılım sebebiyle tüm telefonlarındaki kişisel bilgileri de banka bilgileri de hepsi çalınabilir.”

Dolandırıcılar özel günleri de kullanıyor. Özellikle araç kiralamak isteyen çok sayıda kişi, bu yöntemle mağdur oluyor.

“Sahte siteye reklam vererek ön plana çıkarıyorlar”

Önemli zamanlarda, sevgililer günü, bayram tatilleri öncesinde araç kiralama firmalarının orijinal sitelerini dolandırıcıların birebir kopyaladığını söyleyen Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu şekildeki sitelerin sahte yaptıkları sitelere reklam vererek, orijinal sitelerden öne çıkmasını sağlıyorlar. Vatandaşlarımız araç kiralamak için sitelerine giriyor, tuşladıkları zaman orijinal bildikleri firmayı en üstte bu sahte siteler çıkıyor, araç kiralama firmalarının düzenlediği sahte siteler çıkıyor. Tıkladıklarında dolandırıcılar arıyorlar, dolandırıcılar yoğunluk olduğunu kaparo göndermeleri gerektiğini söylüyor. Vatandaşlarımız bu konuyu gerçek zannedip kaparo bedellerini gönderiyorlar.”

Uzmanlar mağdur sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekiyor. İnternetten alışveriş yapılırken dikkatli olunması için uyarıyor.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Kaan Alp Atasoy