Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. FETÖ'nün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 10 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Sakarya, Amasya, Bursa ve Edirne'de yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Sakarya Terörle Mücadele
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