Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 16 adrese operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda, 760 bin 443 kök bitki, 23 sentetik uyuşturucu hap, 73 gram uyuşturucu madde ve 740 kaçak sigara ele geçirdi.

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.