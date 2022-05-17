Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 22:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen 16 adrese operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda, 760 bin 443 kök bitki, 23 sentetik uyuşturucu hap, 73 gram uyuşturucu madde ve 740 kaçak sigara ele geçirdi.
Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Samsun Sigara Uyuşturucu
Son Haberler
- 23:22
- 23:17
- 23:14
- 23:09
- 23:25
Sıradaki Haber
İstanbul'da otobüsün gelmemesine tepki gösteren yolcular yolu kapattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz