Çorum Çevre Yolu Buhara Kavşağı'nda, sabah saatlerinde Bekir Koçak'ın kullandığı 05 BG 769 plakalı buğday yüklü kamyonun, seyir halindeyken freni boşaldı.

Kamyon hızla kavşağa yaklaşırken, Koçak korna çalıp selektör yaparak, diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. Yaklaşık 3 kilometre hızla giden kamyon, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobile çarparak durdu.

Kazada araçlarda hasar meydana geldi.

"Kamyonu durdurmaya çok uğraştım ancak başaramadım"

Kamyon sürücüsü Bekir Koçak, "Buğday yüklü kamyonun freni boşaldı. Kamyonu durdurmaya çok uğraştım ancak başaramadım. Uzun süre selektör yaparak yol aldım. Araçlara çarptım" dedi.

Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü Kıvanç Kırcı ise, "Kırmızı ışıkta, sağ şeritte duruyordum. Korna çalıp, selektör yapan kamyon arkamızda hızla geldi. Önce benim aracıma daha sonra diğer araçlara çarptı. Çok korktuk" diye konuştu.