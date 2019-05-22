Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık gibi 16 ayrı suçtan 15 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden davaları bulunan Göksel A., Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Karabük, Zonguldak ve Gümüşhane'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan Göksel A.'nın İzmit'te olduğunu belirledi.

Ekipler, fiziki takibin ardından gerçekleştirdiği operasyonla 9 aydır aranan zanlıyı, Yahyakaptan Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Göksel A., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA