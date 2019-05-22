İstanbul Valiliği, dün Eyüpsultan'da bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşüp hayatını kaybeden 9 yaşındak Baran Geldi'nin ölümü ile ilgili yasal işlemler başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 13.30'da Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukruruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi adlı yavrumuz hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Bu elim hadisede vefat eden yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli asilesine başsağlığı ve sabrı-ı cemil niyaz ediyorum."

Kaynak: TRT Haber