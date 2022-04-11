Geçtiğimiz perşembe günü, Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde aracını park eden bir vatandaş evine çıktı. Yaklaşık 2 saat yokuşta park halinde bekleyen otomobilin bir anda el freni boşaldı.

Geriye doğru metrelerce kayan otomobil, yol sonundaki korkulukları parçalayarak üstü açık otoparka uçtu.

Freni boşalıp garajdakilerin üstüne uçtu

Otomobil park halindeki 3 aracın üstüne düşerek durabilirken, o esnada araçların yanında olan garaj sahibi Meral S. ve Rıza M. ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Garajdaki 3 aracın da zarar gördüğü o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Otomobil vinç yardımıyla kaldırıldı

İncelemelerin ardından Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Araçların üzerine uçan otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, araç sahibinin sürücüsünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.