Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde 5 Nisan Salı günü 4 katlı binanın pencerelerinden biri çerçevesiyle yayaların olduğu kaldırıma düştü.

Kaldırımda yürüyen bir kişi, önüne düşen pencereden saniyelerle kurtuldu.

Şans eseri yaralanmaktan kurtulan kişi, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Verilmiş sadakası varmış"

Pencerenin düştüğü binada güzellik merkezi işleten Gülizar Uluışık, pencerenin yüksek bir sesle düştüğünü söyleyerek, "İftardan sonraydı, müşterilerimiz vardı. Bir üst katımızdan çok fena bir ses geldi. Ben sandım ki, bizim camlarımız aşağıya indi. Camdan aşağı baktığımızda üst katın penceresinin aşağıya düştüğünü tam o sırada da bir beyefendinin geçtiğini gördük. Kıl payı kurtuldu, verilmiş sadakası varmış" dedi.