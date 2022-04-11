İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezince düzenlenen ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Van'da yapılan ehliyet sınavına giren 5 kişinin durumundan şüphelenerek üst araması yapan ekipler, düğme şeklinde gizlenmiş 3 kamera düzeneği, 3 kulaklık, 3 SIM kart, 3 internet sağlayıcı wi-fi dijital cihazı ve 3 SIM kart cihazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.