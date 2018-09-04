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Foça'daki akaryakıt sızıntısıyla ilgili soruşturma sürüyor

İzmir Foça'da sahilde denize sızan ve fuel-oil olduğu belirlenen akaryakıtın kaynağını belirlemek üzere 22 gemiden alınan numuneler inceleniyor.

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Foçadaki akaryakıt sızıntısıyla ilgili soruşturma sürüyor

İzmir Foça'da denize sızan ve fuel-oil olduğu belirlenen akaryakıtın kaynağını belirlemek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, sızıntının görüldüğü 31 Ağustos ve öncesindeki günlerde bölgeden geçiş yaptığı belirlenen 22 gemi ve akaryakıt tankeri tespit edildi.

Yoğun bir deniz trafiği bulunan bölgede gemilerin depolama tanklarından numune alan ekipler, sızıntıdan elde edilen numunelerle karşılaştırma işlemi yürütüyor.

Kamera kayıtları ve uydu görüntüleri inceleniyor

Soruşturma kapsamında numune alınan gemilerin kamera kayıtlarının yanı sıra uydu görüntüleri üzerinde de inceleme yapıldığı belirtildi.

Öte yandan Gencelli bölgesinde yürütülen temizlik çalışmalarında su üzerindeki temizleme işleminin tamamlanmasının ardından sahildeki kalıntıların ince temizliğine geçildiği ifade edildi.

Gencelli Mahallesi sahilinde 31 Ağustos'ta akaryakıt sızıntısı kaynaklı kirlilik görülmüş, 2,5 kilometrelik sahil şeridinde etkili olan kirliliğin fuel-oilden kaynaklandığı tespit edilmişti. 

Kaynak: AA 

Etiketler: soruşturma, sızıntı, izmir, foça
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