İstanbul Yeni Havalimanı'nın ulaşım ihalesi sonuçlandı

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde Yeni Havalimanı toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında, "Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının" oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla 18 hat üzerinde 150 otobüs ile 10 yıl süreli toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama ihalesi gerçekleştirdi.

İETT Genel Müdürlüğü’nün Beyoğlu’ndaki binasında basına kapalı yapılan ihale sonuçlandı. Belediyeden alınan bilgiye göre, ihaleyi en yüksek teklifi veren Altur-Havaş-Free Turizm konsorsiyumu kazandı.

İhale şartnamesi gereğince bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan ve günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarında, uzaklığına göre 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak.

En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. Her 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.

07 Ağustos 20018 tarih ve 2018/5-1 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre, otobüs hatlarının detayları ve fiyatları ise şu şekilde oluştu:

Hat adı / Mesafe (tek yön) / Sefer sıklığı / Yolculuk ücreti / Araç sayısı

- Beylikdüzü-Tüyap / 52 km / 15 dakika / 21 TL / 15 araç

- Otogar / 38 km / 15 dakika / 16 TL / 12 araç

- Bakırköy / 44 km / 10 dakika / 18 TL / 19 araç

- Yenikapı-Sirkeci / 50 km / 11 dakika / 18 TL / 23 araç

- Beşiktaş / 43 km / 20 dakika / 18 TL / 13 araç

- Alibeyköy-Otogarı / 31 km / 30 dakika / 16 TL / 5 araç

- Kadıköy / 64 km / 20 dakika / 25 TL / 11 araç

- Pendik / 93 km / 45 dakika / 30 TL / 5 araç

- Hacıosman / 40 km / 30 dakika / 16 TL / 4 araç

- Tepeüstü / 91 km / 30 dakika / 25 TL / 7 araç

- Arnavutköy / 22 km / 40 dakika / 12 TL / 3 araç

- Kemerburgaz / 21 km / 40 dakika / 12 TL / 3 araç

- Sarıyer 40 km / 30 dakika / 16 TL / 5 araç

- Başakşehir / 27 km / 30 dakika / 14 TL / 4 araç

- Bahçeşehir / 40 km / 40 dakika / 16 TL / 4 araç

- Mahmutbey Metro / 36 km / 45 dakika / 15 TL / 3 araç

- Halkalı / 40 km / 50 dakika / 16 TL / 4 araç

- Mecidiyeköy / 37 km / 15 dakika / 16 TL / 10 araç

29 Ekim'de hizmet verecek

İhaleyi kazanan işletme, araçları 25 Ekim'de hazır hale getirecek ve havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak. Araçlar, İstanbul çalışma şartlarında hizmet verecek. Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.

Araçlarda kameralar da yer alacak. Şoförün rahatça ulaşabileceği bir yerde çek-bas özellikli acil durum butonu bulunacak ve bu butona basıldığında alarm ve anlık kamera görüntüsü Kontrol Merkezi'ne gönderilecek. Şoför üstü kameralarda ses kayıt özelliği olacak.

Araçlara bütün kameraların görüntülerinin kaydedilmesi için kamera kayıt cihazı da konulacak. En az 30 gün kayıt yapabilecek. Araçlarda ücret toplama sistemi olacak. Her yolcu koltuğunda multimedia (MP3-Tv-Video) özelliklerine sahip dokunmatik özellikli LCD ekran olacak.

Kaynak: AA