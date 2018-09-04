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Eş durumu atama başvuruları 10 Eylül'e kadar yapılabilecek

30 Eylül itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini dolduran sözleşmeli öğretmenler, eş durumuna bağlı atama başvurularını 10 Eylül'e kadar yapabilecek.

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Eş durumu atama başvuruları 10 Eylüle kadar yapılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında, eşlerden her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların, eş durumuna bağlı atama başvurusunda bulunabilecekleri belirtildi.


 

Paylaşımda, "30 Eylül itibarıyla görev yaptıkları ilde 1 yıllık çalışma süresini dolduran öğretmenler, sözleşmeli diğer eşin görev yaptığı ile atanmak istediğine dair dilekçelerini 10 Eylül'e kadar görev yaptıkları il milli eğitim müdürlüklerine verebilecek" açıklaması yapıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, başvuru, atama
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