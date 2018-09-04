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Tapu memurunun dikkati milyonluk sahtekarlığı önledi

Gaziantep'te yaklaşık 20 milyon lira değerindeki 77 dönümlük araziyi, sahibinden habersiz düzenledikleri sahte kimlik ve evrakla satmaya çalışan 4 kişi suçüstü yakalandı.

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Tapu memurunun dikkati milyonluk sahtekarlığı önledi

Gaziantep'te 77 dönümlük arazinin satış işlemleri için 4 kişi, Gaziantep Tapu Kadastro 13. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil Tapu Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.

Tapu müdürünün dikkati zanlıları yakalattı

Tapu memurları yaptıkları inceleme sırasında evrakla birlikte sunulan vekalet belgesinin sahte kimlikle hazırlandığını fark etti.

Tapu görevlileri, sunulan kimlik ve evrakın arazinin satışını yapmak isteyen şahıslara ait olmadığından emin olanca durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe tapu müdürlüğüne giderek sahte kimlik ve evrak düzenleyip başkasına ait arazileri üçüncü şahıslara satmaya çalışan 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA 

Etiketler: Tapu, Gaziantep, dolandırıcılık
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