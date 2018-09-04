Kayıp Evrim'den 57 gündür haber yok

Tokat Turhal'da yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü 3,5 yaşındaki Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu Köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde 1,5 yaşındaki kardeşi Sati Atış ile oynarken gören anne Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı ancak Evrim'i bulamadı.

57 gündür hiçbir ize rastlanmadı

Evrim'e ulaşılması için komşulardan yardım istenip jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. 57 gündür bölgede Evrim'i arama çalışmaları devam ediyor. Komandalar ve jandarma timleri, Yenisu Köyü çevresinde bulunan belirli noktalarda aramalar gerçekleştirdi. Ekipleri tarafından yapılan aramada ise, Evrim'e ait bir ize rastlanmadı.

Anne ve baba tutuklandı

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 23 Temmuz günü, çelişkili ifadeler veren Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış tutuklanarak Zile Cezaevi'ne konuldu. Burhan Atış'ın kayıp kızı için, "Traktörden düşüp öldü, gömdüm" dedikten sonra ifadesini değiştirmesi şüpheli bulundu. Kayıp Evrim Atış'ın öldürülüp gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, aramalarını noktasal olarak yapmaya başladı. Belirlenen noktalarda da yapılan aramalarda Evrim'in izine rastlanmadı.

Evrim'i arama çalışmaları bölgede aralıklarla sürdürülüyor.

Kaynak: DHA