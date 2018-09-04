Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarın Trakya'dan başlayarak azalacak.

Yarından itibaren yağışlı bir sistemin etkisine girmesi öngörülen bölge genelinde, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Perşembe günü ise Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi ile Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Perşembe ve Cuma günü, Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar, dikkatli ve tedbirli olmaları, meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA