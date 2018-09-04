Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 kişinin yakalanması için karar çıkarıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Antalya merkezli Aydın, Ordu ve Manisa'da toplam 16 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Birçoğu eski öğretmen olan zanlılardan 5'inin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi.

Şüphelerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ile bir yasaklı yayın ele geçirildi.

Kaynak: AA