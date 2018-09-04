  • 04 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.699
    EURO 7.73
  • BIST 93286.44
    ALTIN 256.281
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan Bakana: Bizi hedef almıyorlar, endişelenmeyin

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan Bakana: Bizi hedef almıyorlar, endişelenmeyin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu’nun açılışı sırasında gelen F-16 sesleriyle endişelenen Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ı yatıştırdı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan’ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı.

İki bakanın konuşması sırasında ilginç anlar yaşandı. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü için 9 Eylül’de gösteri yapacak Solo Türk uçaklarının prova uçuşlarından gelen sesler konsolosluk binasının içerisinden duyuldu.

Kocias dışarıdan gelen sesler üzerine havayı işaret etti. Bu sırada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu devreye girerek Kocias’ı sakinleştirdi. Çavuşoğlu gülümseyerek endişelenecek bir durum olmadığını belirtti ve "Bizi hedef almıyorlar, endişelenmeyin" dedi.

Kaynak: İHA / AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER