Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan Bakana: Bizi hedef almıyorlar, endişelenmeyin

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan’ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı.

İki bakanın konuşması sırasında ilginç anlar yaşandı. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü için 9 Eylül’de gösteri yapacak Solo Türk uçaklarının prova uçuşlarından gelen sesler konsolosluk binasının içerisinden duyuldu.

Kocias dışarıdan gelen sesler üzerine havayı işaret etti. Bu sırada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu devreye girerek Kocias’ı sakinleştirdi. Çavuşoğlu gülümseyerek endişelenecek bir durum olmadığını belirtti ve "Bizi hedef almıyorlar, endişelenmeyin" dedi.

Kaynak: İHA / AA