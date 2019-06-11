İmar Barışı uygulamasını fırsat bilerek yaylalarda ve SİT alanlarında son dönemlerde görülen kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri Fırtına Vadisi boyunca İl Özel İdaresince alınan yıkım kararlarının uygulanması kapsamında 20 Mayıs tarihinde harekete geçildi.

Vadideki toplamda 21 adet kaçak ve ruhsatsız yapıdan biri olarak gösterilen Akkaya köyünde Fırtına Deresi kenarındaki Kemal Eksilmez’e ait 3 katlı yapının yıkımı için başlatılan çalışmalara kaçak bina sahipleri büyük tepki göstermiş, gerginlik yaşanmıştı.

Kaçak yapı sahiplerine önceden yıkım için ’tebligat’ gitmediği iddiasıyla yıkımlar ertelenmişti.

Yıkımlar tebligat için yasal sürenin dolmasının ardından bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında başlanan yıkımlarda herhangi bir sorun yaşanmazken, bölgedeki 21 binanın yıkımlarının sürmesi bekleniyor.

Fırtına Vadisi Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösteriliyor.

Kaynak: İHA