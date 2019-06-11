Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçildi.

Örgütün sözde gizli asker sorumluları ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 50 astsubay ile bu kişileri yönetip yönlendiren 2 sözde gizli asker sorumlusu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı çıkarılan şüpheli askerlerin 48'inin aktif görevde olduğu, diğer 2 astsubay hakkında idari tedbir uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 33 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Ayrıca hakkında gözaltı kararı verilen 2 sözde gizli asker sorumlusunun, önceki operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadelerinde isimlerinin geçtiği belirtildi. Şüphelilerden birinin Tarım ve Orman Bakanlığında diğerinin ise Sağlık Bakanlığında aktif görevde olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA