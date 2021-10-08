Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 16:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı şehidi Tayfun Özköse son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun, şehidini sonsuzluğa uğurladı. Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin naaşı memleketinde toprağa verildi.
Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse, 24 yaşındaydı. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda şehit oldu.
Şehit için ilk tören Gaziantep Havalimanı'nda yapıldı. Ardından naaşı memleketi Samsun'a gönderildi.
Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse için Tekkeköy ilçesi Çırakman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Törene şehidin ailesi, yakınları, mülki ve askeri yetkililer ile silah arkadaşları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Tayfun Özköse'nin naaşı, aile kabristanlığında toprağa verildi.
Etiketler: Samsun Fırat Kalkanı Harekatı Şehit
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