Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 13:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı Bölgesinde 1 asker şehit oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fırat Kalkanı Bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verildi.
October 7, 2021
Etiketler: Şehit
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