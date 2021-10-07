Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fırat Kalkanı Bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verildi.