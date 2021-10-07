Bu sabah Kuveyt'ten havalanan Jazeera Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Polis özel harekat ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınan havalimanında iç hatlar ve dış hatlarda bekleyen diğer yolcular da bina dışına çıkarıldı.

Kuveyt'ten bu sabah havalanan Jazeera Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçaktan indirilen yolcular güvenli bölgeye alındı.https://t.co/yeHSELYPUl pic.twitter.com/Y6yUfdRmAr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2021

Tek tek üst araması yapılarak uçaktan tahliye edilen yolcular havalimanı içine alınırken, yolcuların bagajları da mobil x-ray'den geçirilerek kontrol edildi.

Havalimanına gelen bomba imha uzmanları, köpeklerle arama yaptı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu son durumu TRT Haber’de anlatıyor. https://t.co/a1LejoTPEi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2021

"Genel bir ihbardı"

Havalimanında TRT Haber'e açıklama yapan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, olumsuz bir duruma rastlanmadığını açıkladı:

"Uçakta 51 yolcu 6 mürettabat vardı, tahliyeleri yapıldı. Yolcularımızın bagajlarının detaylı arama işlemleri sürüyor. Havalimanımız uçuşlara açık. Uçak güvenli bölgede araması bitince seferine devam edecek.

Kuveyt Hava Yolları genel merkezine yapılan bir ihbardı. O anda havada olan tüm uçaklarına bu ihbar bildirildi. Havacılık kuralı gereği bu ihbar o an için havada olan tüm Kuveyt uçakları için geçerliydi."