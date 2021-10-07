Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Rakamlar doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor"

Geçtiğimiz yıl tüm dünya küçülürken biz büyümeye gittik. Büyüme rakamları doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Birileri ülkemiz, hangi güzel haberle sevinirse sevinsin felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor. Biz ülkemizin en az sıkıntıyla bu dönemi atlatması için çalışıyoruz. Onlar konuşur, biz çözüm üretiriz.

"Vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz"

Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. ABD başta olmak üzere Almanya, İngiltere şu anda akaryakıtta adeta müflis durumda. Şimdi kamyon şoförü bile bulamıyorlar. Salgın başladığından beri, enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları, gerekirse sübvanse ederek en alt seviyede tuttuk, tutmayı sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın başladığından beri enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları gerekirse sübvanse ederek olabilecek en alt seviyede tuttuk, tutmayı sürdürüyoruz. https://t.co/XVzNjluRv0 pic.twitter.com/WUQkGUc6Ne — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2021

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu ortadadır.

3600 ek gösterge

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış. Sürekli tekrarlayıp duruyor. Halbuki bu sözü veren biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden de biziz. Memurlarımız da işçilerimiz de toplu sözleşmeden memnun. 3600 ek göstergeyi 2022 sonuna kadar çözeceğiz.

[3600 ek gösterge]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur Sendikaları’yla yapılan son toplu sözleşmeye bu başlığı koyan da biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden yine biziz.https://t.co/cWD9n1UTNK pic.twitter.com/ssDTKKaykF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2021

"Her türlü desteği çiftçimize verdik, veriyoruz"

Her türlü desteği çiftçimize verdik, veriyoruz. Enflasyonun yüzde 20'nin altında olduğu dönemde yüzde 30'lar düzeyindeki artışlarla, çalışanın, üretenin, sabit gelirlinin yanında olduğumuzu ortaya koyduk.

"2023'te yeniden sorumluluk üstlenmeyi başaracağız"

2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Mecliste ve Cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi başaracağız.