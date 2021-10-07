Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 11:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Putin’in doğum gününü de kutladı.
İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.
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