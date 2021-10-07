Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın güneyindeki Belucistan bölgesinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin ardından taziye mesajı yayımladı.

"Dost Pakistan Hükümetine ve kardeş Pakistan milletine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz"

Mesajda, "Pakistan’ın güneyindeki Belucistan bölgesinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremde can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve evlerin hasar gördüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Başta depremde hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere, dost Pakistan Hükümetine ve kardeş Pakistan milletine başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyor, yaraların sarılması için Türkiye’nin her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu bildiriyoruz" dendi.