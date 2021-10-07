Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler yarın yapılacak
[Fotoğraf: Getty]
Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler, iki ülke Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, siyasi istişare görüşmeleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında yarın yapılacak.
İstişarelerde ikili ilişkiler ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı İran
Son Haberler
- 11:56
- 11:50
- 11:48
- 11:43
- 11:58
Sıradaki Haber
Milli denizaltı engelleri AR-GE desteğiyle aşabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz