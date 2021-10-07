Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'ye, Türkiye'nin, Pakistan'da meydana gelen deprem konusunda yardıma hazır olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi yaptı.
Çavuşoğlu görüşmede Kureyşi'ye, Belucistan bölgesinde bu sabah meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileterek, ihtiyaç olması halinde Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu söyledi.
Etiketler: Deprem Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan
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