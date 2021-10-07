Türkiye'ye yasadışı yollarla gelmeden önce Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği belirlenen Rusya uyruklu A.R'nin İstihbarat Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu Ankara'ya geldiği tespit edildi.

Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan A.R, TEM Şube Müdürlüğünün sabah saatlerinde yaptığı baskınla kaldığı adreste yakalandı.

İkamette yapılan aramada 4 bin 800 dolar, 8 bin ruble ve 16 bin 800 lira ile çok sayıda dijital materyale ve A.R. adına düzenlenmiş sahte Suriye kimlik kartına el konuldu.