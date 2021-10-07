Bağımsızlık sembolünü kaleme aldı, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un mücadelesi “Akif” ile beyaz perdeye aktarıldı.

"İstiklal mücadelesi sadece dünün değil bugünün de mücadelesi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Akif”i Ankara'da film ekibi ile birlikte izledi.

[Fotoğraf: DHA]

Oktay, "İstiklal ve istikbal mücadelesi sadece dünün mücadelesi değil önceki günün mücadelesi de değildi. Bugünün mücadelesidir. Ve yarının da mücadelesi olacaktır" dedi.

Gençlere istiklal mücadelesinin önemini vurgulayan Oktay, "Özellikle coğrafyamızda hayatta kalmanın en büyük sırrı güçlü olmaktan geçiyor. Maddi ve manevi anlamındaki güç ile birlikte milli ve manevi değerlerimizle donandığınızda o gücü elde ediyorsunuz. Mehmet Akif aslında bunu anlatıyor" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

"Kalemiyle yaptığı mücadele silahla yapılan kadar önemli"

Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılında Mehmet Akif Ersoy'u anlattı.

"Mehmet Akif müteffekkir, münevver ve dava adamı. Kalemiyle yaptığı mücadelenin aslında silahla, topla, tüfekle yapılan kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bugün de aslında aynı mücadele hiç eksilmeden devam ediyor."

İzleyiciler arasında Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon da vardı.

Yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün yaptığı filmin oyuncuları arasında Yavuz Bingöl, Murat Han, Fikret Kuşkan, Mine Çayıroğlu ve Hazım Körmükçü yer aldı.