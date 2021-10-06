Paris İklim Anlaşması'na dair kanun teklifi komisyonların ardından Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Süleyman Yaşar aktardı.https://t.co/kVn2LgHwXo pic.twitter.com/yTuc4SYMsC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 6, 2021

Amaç sera gazı salınımını azaltmak

Milletvekillerinin oylarına sunulan anlaşma oy birliği ile kabul edildi. Böylece 196 ülkenin imza attığı anlaşmanın Türkiye de tarafı oldu.

Paris İklim Anlaşması'nın ana amacı iklim değişikliğinin etkileri ile mücadele.

Anlaşma ile sera gazı salınımının küresel seviyede azalma eğilimine geçirilmesini hedefliyor. Küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında kalmasını amaçlıyor.

Karbon salınımını 2030 yılında yarıya, 2050 yılında ise sıfıra indirmeyi hedefliyor.

Anlaşmayla her ülke karbon emisyonlarını azaltma hedeflerini kendisi belirliyor.

Erdoğan BM'de duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na hitabında, Türkiye'nin de anlaşmaya katılacağını duyurarak, "Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz" demişti.