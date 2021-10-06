Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik bir grup, pazartesi günü izinsiz gösteri düzenledi.

Rektör Prof. Dr. Naci İnci binadan çıkıp makam aracına yürüdüğü sırada, dışarıda bekleyen eylemciler, İnci'nin aracını hedef aldı.

Sloganlarla yetinmeyen göstericiler, içinde üniversite rektörünün olduğu araca vurmaya başladı. Otomobilin ilerlemesine engel oldu. Ardından bir şüpheli, güvenlik görevlilerinin müdahalesine rağmen makam aracına ulaştı. Otomobilin üzerine çıktı.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

Görüntülerden kimliği tespit edilen 10 şüpheli, görevli personele mukavemet etmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.