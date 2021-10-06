Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde yaklaşık 60 kişilik bir grubun toplanıp sloganlar attığı, Rektör Profesör Doktor Naci İnci’nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellediği ve bir kişinin de aracın üzerine çıktığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, makam aracının üzerine çıkanın da aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.