Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 08:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boğaziçi Üniversitesi'nde izinsiz gösteri: 10 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde gerçekleştirilen gösterilere ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.
Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde yaklaşık 60 kişilik bir grubun toplanıp sloganlar attığı, Rektör Profesör Doktor Naci İnci’nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellediği ve bir kişinin de aracın üzerine çıktığı belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, makam aracının üzerine çıkanın da aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Valiliği
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