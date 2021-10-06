Hakimler ve Savcılar Kurulu, internet sitesinde yeni bir kararname yayımladı.

Yapılan yazılı açıklama ile Adli ve İdari Yargı Kararnamelerinin açıklandığı belirtildi.

Buna göre, 334 adli ve 25 idari yargıda olmak üzere 359 hakim ve savcının görev yeri değişti.

