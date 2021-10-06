Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 20:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HSK'dan yeni kararname
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yayımladığı yeni kararnameye göre, 359 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu, internet sitesinde yeni bir kararname yayımladı.
Yapılan yazılı açıklama ile Adli ve İdari Yargı Kararnamelerinin açıklandığı belirtildi.
Buna göre, 334 adli ve 25 idari yargıda olmak üzere 359 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Etiketler: HSK Son Dakika
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