Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
RTÜK'ten Fox Tv hakkında inceleme
[Fotoğraf: AA]
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox Tv hakkında inceleme başlattı.
RTÜK, Fox Tv'de bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kurul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fox yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 Sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır."
Etiketler: RTÜK
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