İsimsiz kahramanların aksiyon dolu öyküsü, imza attıkları olağanüstü başarıların nefes kesen hikayeleri...

TRT1'in rekortmen yapımı Teşkilat dizisinin seti, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i ağırladı.

İsmail Demir, "Teşkilat dizisi ilk günden beri geniş bir seyirci kitlesine ulaştı ve ilgi odağı oldu. Gerek senaryo gerekse kullanılan ürünler ve teknolojiler açısından ilgi çekmeye devam ediyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Teşkilat, savunma sanayiinde gelinen nokta hakkında ipuçları veriyor"

İsmail Demir, Teşkilat dizisinin oyuncuları ve teknik ekibiyle buluştu. Sohbetin konusu dizide sıklıkla yer verilen savunma sanayii projeleri idi.

"Tabi teknoloji deyince savunma sanayindeki ürünlerinde burada kullanılması kaçınılmaz oluyor. Bu anlamda savunma sanayi konusunda gelinen noktalar hususunda da bazı ipuçları vermiş oluyor."

"Teşkilat'a teknik destek sürecek"

Diziye teknik konularda destek verildiğini de belirten Demir şunları söyledi:

"Teknik ayrıntılarda hata olmaması gerekiyor. Bu açıdan da dizi ekibiyle ve TRT ekibiyle yakın çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü bir olay verirken teknik ayrıntıların yerli yerinde olması her ne kadar senaryo olsa da oradaki ilgi seviyesini arttıracak bir olay."

