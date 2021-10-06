Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 64 COVID-19 testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı.

236 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 413 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 87,46, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,53 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 111 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 284 bin 532'si birinci doz, 45 milyon 638 bin 744'ü ikinci doz, 10 milyon 631 bin 256'sı üçüncü doz olmak üzere 111 milyon 391 bin 198'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Koca: Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız" ifadeleri kullandı.