Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, İtalya'ya gitti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 7'nci G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti.
Şentop, beraberindeki heyetle saat 16.40'ta Esenboğa Havalimanı'ndan İtalya'nın başkenti Roma'ya hareket etti.
Etiketler: Mustafa Şentop İtalya
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