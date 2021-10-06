Partililerle bir araya geldi, belediye başkanlarına 'yoksul mahallelerin sorunlarıyla daha yakından ilgilenin' mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de bir dizi temasta bulundu.

"Pozitif ayrımcılık yapacaksanız yönettiğiniz beldenin yoksul mahallelerinden başlayacaksınız"

Kılıçdaroğlu, "Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma, yerel seçimlerden önce şunu söyledim. Makamınıza oturduğunuz andan itibaren kentin tümünü kucaklayacaksınız. Şu mahalle bana oy vermedi, şu sokaktan yeteri kadar oy almadım. Sakın böyle bir şeye girmeyin. Eğer bir yere pozitif ayrımcılık yapacaksanız belde olarak yönettiğiniz beldenin yoksul mahallelerinden başlayacaksınız" dedi.

"Kentin estetiği doğası ile uyumlu olmalı"

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, kent mimarisi ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

"Kentin mimarisi olsun, estetiği olsun, kente uzaktan baktığınız zaman keyif almalısınız. Bir bina çok yüksek, bir bina çok düşük olmamalı. Estetiği kentin, doğası, kentin tarihiyle uyumlu olmalı. Kendini kent yapan o kentin tarihidir aynı zamanda."

Kılıçdaroğlu, Mersin'de nakliyecilerle de bir araya geldi.