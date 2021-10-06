İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "6-8 Ekim Olayları"nın 7'nci yılı dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun, paylaşımında, "Çocuklar dahil hiçbir kutsalı olmayan hain terör örgütlerine inat, ülkemizin dört bir yanında barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

6-8 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği olayların anlatıldığı videoda, Yasin Börü ve 3 arkadaşı da anıldı.

Videonun sonunda, kahramanca bu topraklar için can veren şehitlere de yer verildi.