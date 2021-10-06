Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 23:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanlığı'ndan 6-8 Ekim Olayları ile ilgili video
İletişim Başkanlığı 6-8 Ekim Olaylarıyla ilgili video hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hain terör örgütlerine inat, ülkemizin dört bir yanında barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "6-8 Ekim Olayları"nın 7'nci yılı dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Altun, paylaşımında, "Çocuklar dahil hiçbir kutsalı olmayan hain terör örgütlerine inat, ülkemizin dört bir yanında barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
6-8 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği olayların anlatıldığı videoda, Yasin Börü ve 3 arkadaşı da anıldı.
Videonun sonunda, kahramanca bu topraklar için can veren şehitlere de yer verildi.
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